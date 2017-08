18-08-2017 18:49

153 operacionais combatem fogos em Rio Torto e Fornos de Algodres

153 homens estão a combater dois fogos em Rio Torto (Gouveia) e Fornos de Algodres. As chamas estão a consumir áreas de mato desde as 16h39 e 17h25, segundo o site da Autoridade nacional de Proteção Civil (ANPC).

Na localidade do concelho de Gouveia os 96 operacionais estão a ser apoiados por 27 veículos e três meios aéreos. Já em Fornos de Algodres estão no terreno 57 voluntários, 16 viaturas e um meio aéreo.