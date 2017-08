18-08-2017 18:30

TeatroAgosto começa hoje no Fundão

A XIIIª edição do TeatroAgosto – Festival Internacional de Teatro ao Ar Livre começa hoje no Fundão, numa organização da companhia ESTE - Estação Teatral.

Até dia 27 serão apresentadas dezassete peças, dois espetáculos musicais apresentados por dez grupos de teatro e dois de música e terá ainda lugar a IIIª mostra de curtas-metragens “Os Filmes da UBI”.

Este ano a participação internacional será garantida por companhias provenientes do Brasil (Teatro & Cidade e Circo no Ato), de Espanha (Asaco Producciones e Quico Cadaval), a que se juntam mais grupos portugueses (Este, Trincamatraca, Ovo Alado e Ajidanha).

O palco central do festival será o espaço ao ar livre de A Moagem, mas estão programadas representações na zona antiga do Fundão, durante o fim-de-semana, e haverá extensões em Castelo Branco, Alcaide, Souto da Casa e Silvares.

O TeatroAgosto arranca hoje (21h30) com a estreia absoluta das classes de teatro da ESTE, que vão protagonizar “O Inspetor Geral”, baseado num texto de Nicholas Gogol.

Outro destaque desta mostra é a participação do contador de histórias galego Quico Cadaval que, no dia 26, participará numa conferência sobre a técnica dos contadores e no último dia do festival (22 horas) juntar-se-á a Jorge Serafim para uma sessão de “ContosAgosto”.

Segundo a organização, o espetáculo vai juntar em palco «dois dos maiores contadores da Península Ibérica». Antes disso, pelas 17 horas, dar-se-á início à tradicional “Marcha dos Andadores”, pela Avenida da Liberdade. O TeatroAgosto tem um orçamento de 40 mil euros e é apoiado pela Direção-Geral das Artes e Município do Fundão.