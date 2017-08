18-08-2017 17:34

A23 e Linha da Beira Baixa de novo cortadas

A Autoestrada da Beira Interior (A23) foi, ao inicio da tarde, novamente cortada ao trânsito, entre o nó de Mouriscas e o nó de Mação, no distrito de Santarém, devido ao incêndio que lavra desde quarta-feira no concelho de Mação.

Além da A23 está cortada a Estrada Nacional 3 entre Penhascoso (concelho de Mação) e Mouriscas desde as 15h45. A alternativa à circulação do trânsito é a EN118. Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil encontra-se também cortada a Linha da Beira Baixa entre as estações de Abrantes e Ortiga.

As chamas passaram hoje para a margem sul do rio Tejo, levando à evacuação da praia fluvial e da aldeia de Cadafaz.

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o incêndio em Mação deflagrou às 00:01 de quarta-feira, sendo combatido às 17h30 de hoje por 778 operacionais, 226 meios terrestres e sete meios aéreos.