18-08-2017 14:50

Estado de calamidade entrou hoje em vigor

Entrou hoje em vigor e deverá manter-se até à meia-noite de segunda-feira o estado de calamidade. Segundo o primeiro-ministro António Costa o principal objetivo é «responder ao risco acrescido de incêndio que vai incidir, particularmente, nos concelhos do centro e do norte interior do país, que se irá agravar progressivamente entre o dia de hoje e a próxima segunda-feira». Ao todo, serão abrangidos 155 concelhos. O primeiro-ministro deixou ainda um apelo aos cidadãos, pedindo que evitem «comportamentos de risco», e realçou a «proibição absoluta de fogo de artificio ou de qualquer outro elemento pirotécnico habitualmente utilizado nas festas populares que têm lugar nesta época do ano». As Forças de Segurança passarão a ter 140 equipas de vigilância, a GNR também terá um aumento nas equipas e contará com o apoio da PSP.