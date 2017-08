18-08-2017 11:45

Aguarelas do general Ribeiro Arthur para ver na biblioteca de Almeida

"Fardamentos militares das invasões francesas (1807-1814)” é o tema da nova exposição patente na Biblioteca Municipal Maria Natércia Ruivo, em Almeida.

A mostra pode ser visitada até 29 de setembro e é composta pelas aguarelas do general Ribeiro Arthur. A atividade surge a propósito da recriação histórica do Cerco de Almeida, que este ano acontece a 25, 26 e 27 de agosto na vila fortificada e evoca o cerco e a capitulação da praça-forte após a explosão do paiol, em 1810, durante a IIIª Invasão Francesa.