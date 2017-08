18-08-2017 11:06

Jovem encontrada morta junto a uma escola na Covilhã

Está a ser investigada pela Polícia Judiciária a morte de uma jovem de 21 anos, cujo corpo foi encontrado numa zona arborizada, junto ao parque de estacionamento da escola preparatória do Tortosendo, Covilhã.

O alerta foi dado ontem de manhã, por um funcionário do estabelecimento, que avistou o cadáver quando se afastou da escola para fumar.

Jessica Silva não era vista desde segunda-feira e nas redes sociais foram publicados vários alertas do seu desaparecimento. Segundo fonte da GNR «a jovem estaria morta há mais de 24 horas».