17-08-2017 16:51

19 detidos por tráfico de droga e posse ilegal de armas em Seia

A GNR deteve 19 pessoas em Seia por tráfico de droga e posse ilegal de armas, anunciou o Comando Territorial da Guarda.

As detenções foram concretizadas pelo destacamento de Gouveia nos dias 7, 8, 11 e 14 de agosto em ações de fiscalização rodoviária e de combate à criminalidade. Segundo a GNR, 16 dos detidos são suspeitos do crime de tráfico de droga e os restantes três de posse ilegal de armas.

Nestas operações foram ainda apreendidas diferentes substâncias estupefacientes e armas, tendo sido elaborados 25 autos de contraordenação por consumo de estupefacientes. Os militares apreenderam 265 doses de haxixe, 23 doses de cocaína, 208 doses de MDMA, 246 gramas de anfetaminas, 59 gramas de liamba, 140 comprimidos de ecstasy, 17 gramas de ketamina, 40 selos de LSD e quatro gramas de cogumelos mágicos.

A GNR confiscou também dois aerossóis de defesa, três armas brancas e uma soqueira. Presentes ao Tribunal de Seia, os detidos, 15 homens e quatro mulheres, com idades entre 20 e 50 anos, ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.