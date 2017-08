17-08-2017 11:32

Criada associação de diabéticos na Guarda

Foi recentemente concluído o processo de constituição da Associação de Diabéticos da Guarda.

Segundo os promotores, este organismo conta com o apoio de profissionais de saúde do Hospital Sousa Martins, bem como de uma nutricionista e de uma psicóloga externas ao Hospital. A associação dispõe ainda de uma animadora sociocultural e de um professor de educação física. A constituição desta associação tem como finalidade «dar resposta à ausência existente no distrito da Guarda e prestar apoio complementar aos diabéticos que residem no distrito, mas que já se está a estender ao distrito de Bragança onde já contamos com futuros sócios, sendo um deles um sócio fundador», refere a instituição.