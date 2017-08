17-08-2017 09:47

História do Sporting Clube da Covilhã em exposição fotográfica

O Serra Shopping, na Covilhã, recebe entre amanhã e domingo uma exposição fotográfica referente ao livro de Miguel Saraiva, “História do Sporting Clube da Covilhã 1923- 1990”. A obra mostra o importante espólio documental e fotográfico de 67 anos de vida do mais prestigiado clube da Beira Interior. No fim-de- semana, das 15 às 16 horas, haverá sessão de autógrafos.