16-08-2017 20:10

Tribunal admite pedido de impugnação em Aguiar da Beira

O Tribunal de Trancoso aceitou a reclamação apresentada pelo PSD de Aguiar da Beira e notificou a candidatura do Movimento de Independentes que concorre à Câmara, encabeçada por Joaquim Bonifácio, actual presidente da autarquia, a alterar a composição da lista.

Em causa estão o número dois, Rita Mendes, que representa o Municipio nas Caldas da Cavaca, SA, onde a Câmara de Aguiar da Beira detém 14,5%; e o número 4, Francisco Fernandes, que é chefe de gabinete do actual presidente mas que detém uma posição de chefia no armazém municipal. Em ambas as situações o tribunal, que avalia a composição das listas que concorrem às autárquicas de Outubro, analisa se se encontram reunidos os pressupostos de inelegibilidade. Assim, o Tribunal manda «substituir os candidatos considerados inelegíveis ou sustentar que não existem quaisquer candidatos a substituir sem prejuízo de poder apresentar candidatos substitutos para o caso de a decisão do Tribunal lhe vir a ser desfavorável», lê-se na notificação. A candidatura tem agora três dias para se pronunciar podendo optar por substituir os nomes ou sustentar que não existem razões para fazer qualquer mudança.