16-08-2017 19:04

Requalificação da Torre dos Ferreiros a concurso na Guarda

A Câmara da Guarda aprovou, hoje, a abertura do concurso público para a requalificação da Torre dos Ferreiros, um projeto que inclui a instalação de um elevador panorâmico e a criação de um miradouro no topo.

Datada do século XII/XV, a Torre dos Ferreiros é uma das mais emblemáticas estruturas da antiga muralha da cidade e está classificada como monumento nacional, tendo sido restaurada recentemente pelo município.

O preço-base do concurso é de 629.346 euros, mais IVA.