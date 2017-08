16-08-2017 18:33

Freixedas já tem um novo e moderno Pavilhão Multiusos

O novo Pavilhão Multiusos em Freixedas, concelho de Pinhel, foi inaugurado no passado domingo. A cerimónia teve início com a bênção do edifício, pelo Bispo da Guarda, D. Manuel Felício, seguindo-se o descerramento da placa comemorativa da inauguração, pelo presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura, e pelo presidente da Junta de Freguesia de Freixedas, Vítor Monteiro. Trata-se de um investimento na ordem dos 300 mil euros, que foi financiado pelo município de Pinhel.