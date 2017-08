16-08-2017 17:01

Câmara de Almeida promove sessão de esclarecimento sobre a CGD

A Câmara de Almeida promove hoje (18 horas) uma sessão de esclarecimento sobre o encerramento da Caixa Geral de Depósitos, após terem chegado ao fim as negociações entre as duas entidades. A sessão vai decorrer no Auditório Municipal, junto ao Centro de Saúde.