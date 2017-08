16-08-2017 15:18

Presidente da República na recriação do Cerco de Almeida

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar em Almeida no dia 26 na sessão de encerramento de um seminário internacional no âmbito da recriação histórica do cerco da praça-forte, que acontece nesse fim-de-semana.

Segundo informação disponível no site da autarquia, Marcelo Rebelo de Sousa estará no Centro de Estudos e Arquitetura Militar, nas Portas Exteriores de Santo António, pelas 14h30.

Hora e meia depois, o chefe de Estado inaugurará, em Vilar Formoso, o Memorial Aristides de Sousa Mendes na estação de caminhos-de-ferro da vila fronteiriça.

Finalmente, às 18h30, o presidente participará na cerimónia do arriar das bandeiras no edifício dos Paços do Concelho.