16-08-2017 12:47

Festival Cale & SangriAgosto até domingo no Fundão

A Zona Antiga do Fundão recebe até domingo o Cale &SangriAgosto – Festival de Rua do Fundão, num vasto programa de animação musical, concertos, animação cultural, atividades circenses, feiras temáticas, arte urbana, gastronomia, artes visuais, mostra de produtos regionais, teatro e comércio aberto. O objetivo deste festival é desenvolver um programa pluridisciplinar no qual que coabitem projetos de artistas experientes, com espetáculos do seu repertório e também projetos em desenvolvimento por artistas emergentes, imaginando a cidade e as suas memórias.