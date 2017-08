14-08-2017 18:19

Incêndio de grandes dimensões corta estradas no distrito de Castelo Branco

Devido aos incêndios que deflagram nos concelhos do Fundão e Castelo Branco estão encerradas ao trânsito as estradas EM1224, entre Casal da Serra e São Vicente da Beira, e a EM1068, cortada entre Souto da Casa e Alcongosta.

Também devido aos incêndio, a consulta aberta no Hospital do Fundão vai estar aberta durante toda a noite.

Na madrugada do passado domingo (1h27) um incêndio deflagrou no Louriçal do Campo (Castelo Branco), tendo depois alastrado para o Fundão. Paulo Fernandes, presidente do município fundanense, já apelou à população para ajudar dentro do possível.