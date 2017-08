14-08-2017 17:44

David Rodrigues foi 10º na Guarda

O guardense David Rodrigues (RP-Boavista) é 10º na nona etapa da Volta a Portugal. O pelotão chegou à Guarda vindo da Lousã após 184,1 quilómetros e passagem pela Torre.

O ciclista português Amaro Antunes (W52-FC Porto) foi o grande vencedor, cruzando a meta na Guarda acompanhado somente pelo seu colega espanhol Raúl Alarcón, que deixou a corrida praticamente sentenciada. Nesta etapa-rainha, Alarcón destacou-se na subida à Torre, contagem de montanha de categoria especial em plena Serra da Estrela, e juntou-se a Antunes, para chegarem à Guarda isolados e completarem a tirada em 4:56.55 horas, com quase cinco minutos de avanço sobre os principais concorrentes. O letão Krist Neilands (Israel Cycling Academy), líder da juventude, foi terceiro, a 1.28 minutos. Raúl Alarcón reforçou a liderança e dificilmente vai deixar escapar a camisola amarela no contrarrelógio final, em Viseu (20,1 km), para o qual parte com meio minuto de vantagem sobre Amaro Antunes, novo segundo classificado. O espanhol Vicente García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé) e o italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), que se afiguravam como principais rivais, perderam tempo irrecuperável, tal como o também espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto), vencedor da Volta em 2014 e 2015.