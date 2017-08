14-08-2017 10:57

Belmonte Medieval chega hoje ao fim

Ao longo dos últimos quatro dias a lenda voltou a renascer em Belmonte com a que 14ª edição da feira medieval, que chega hoje ao fim.

O evento Belmonte Medieval recuperou este ano a história dos Cabrais, com a recriação da história de Maria Gil Cabral, filha ilegítima de D. Gil Cabral, bispo da Guarda, e da nomeação de antecessora do seu sobrinho, Luís Álvares Cabral (bisavô de Pedro Álvares Cabral) como morgado e administrador de Belmonte.

Pressupõe-se que tenha sido Maria Gil Cabral a dar início à linhagem dos Cabrais.

A Feira Medieval despede-se com o tema “A Matriarca”, com um espetáculo multimédia sobre a herança de Maria Gil Cabral.