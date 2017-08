14-08-2017 10:18

Volta a Portugal em Bicicleta condiciona trânsito na Guarda

Hoje, tendo em conta que a Guarda é meta da 9ª etapa da 79.ª Volta a Portugal em Bicicleta, o trânsito estará cortado, a partir das 18 horas, na Rua Dr. Lopo de Carvalho, Rua Vasco da Gama (parcial), Largo João de Almeida, Rua Tenente Valadim (parcial) e Rua do Comércio. Desde as 6 da manhã até às 22 horas de hoje haverá interrupção de trânsito na Rua Camilo Castelo Branco, Rua Batalha Reis (sentido Alameda – Jardim José de Lemos), Largo General Humberto Delgado, Praça do Município, Avenida Infante Dom Henrique, Rua Balha e Melo, Avenida Coronel Orlindo de Carvalho, Acesso Largo do Mercado Municipal à Rua Nuno Álvares, Acesso Largo Monsenhor Joaquim Alves Brás à Rua Nuno Álvares. Entre as 17 e as 20 horas o trânsito estará cortado na Rua do Encontro, Rua Serpa Pinto, Rua Alves Roçadas, Rua Marquês de Pombal (parcial), Largo João de Deus, Rua do Campo, Rua Batalha Reis (total) e Rua Dr. Vasco Borges. Durante o dia de hoje será ainda invertido o sentido de trânsito na Rua Dr. Joaquim Bernardo e Rua Duque de Bragança. Para a preparação de espaços necessários à realização do evento será ainda necessário proceder à supressão dos seguintes estacionamentos, até às 18 horas de hoje, Largo João de Almeida, Largo Frei Pedro (parcial), Rua Marquês de Pombal (parcial), Rua Dr. Joaquim Bernardo, Largo General Humberto Delgado, Av. Infante D. Henrique, Rua Balha e Melo, Praça do Município, Avenida Coronel Orlindo de Carvalho, Largo de S. Francisco, Rua Nuno Álvares, Largo do Mercado Municipal, Rua António Sérgio, Rua Cidade de Bejar e Avenida Cidade de Waterbury.