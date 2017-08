13-08-2017 18:51

David Rodrigues é 34º na véspera da chegada à Guarda

David Rodrigues esteve hoje em destaque no final da oitava etapa da Volta a Portugal, mas a fuga que protagonizou com David Vinhas foi anulada quando faltavam dez quilómetros para a meta, em Oliveira de Azeméis.

No final, o guardense terminou na 44ª posição, a 1m24s do vencedor, Vicente García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé), em Oliveira de Azeméis. Os ciclistas cumpriram 159,8 quilómetros desde Gondomar.

O espanhol ascendeu à segunda posição da geral, a 14 segundos do compatriota Raúl Alarcón (W52-FC Porto), que continua de amarelo. Por sua vez, David Rodrigues permanece na 34ª posição. Amanhã, o pelotão chega à Guarda vindo da Lousã após 184,1 quilómetros e passagem pela Torre.