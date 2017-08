13-08-2017 18:25

Sp. Covilhã perde nos Açores

O Sp. Covilhã perdeu esta tarde no campo do Santa Clara, nos Açores.

Na segunda jornada da IIª Liga, os serranos inauguraram o marcador por Seidi aos 29', mas os insulares empataram aos 42'. Osama Rashid selou a vitória do Santa Clara aos 72'.