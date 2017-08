13-08-2017 10:31

Festival "Urere" em Vila Soeiro do Chão

A localidade de Vila Soeiro do Chão (Fornos de Algodres) acolhe hoje o festival “Urere”, dedicado à cerveja artesanal da urtiga.

O evento começa com um mercadinho, pelas 15 horas, seguindo-se a degustação de caracóis acompanhados pela cerveja artesanal de urtiga. Uma hora depois há música folk/ celta.

O “Urere” é organizado pela União de Freguesias de Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão, com o apoio do município de Fornos de Algodres.