12-08-2017 18:55

Festival da Juventude arranca hoje em Manteigas

Começa hoje, em Manteigas, o Festival da Juventude que inclui concertos, desporto e diversão.

Organizado pela autarquia, o evento decorre no Parque da Várzea onde os participantes poderão experimentar e iniciar-se no trail, BTT, geocaching escalada, orientação e biodiversidade.

Estão ainda programadas sessões de cinema e teatro ao ar livre – o Teatro das Beiras apresentou “A Ilha dos Escravos” esta tarde –, bem como uma “glow party” hoje à noite.

Em cartaz estão os concertos de The Sweet Childreen (sábado), Nélson Freitas (domingo) e Rocknrolla – Tributo à história do rock (segunda-feira). Nessas noites vão atuar ainda o DJ Trindade (sábado), Luis Serra & DJ Perdiz (domingo) e DJ Braun (segunda-feira).