12-08-2017 18:19

David Rodrigues foi vigésimo na sétima etapa da Volta

David Rodrigues (RP-Boavista) foi hoje vigésimo em Santo Tirso, no final da sétima etapa da Volta a Portugal em bicicleta.

O ciclista guardense terminou a 1m32s6’ do vencedor, o português António Barbio (Efapel), e voltou a subir na classificação geral quando faltam três etapas para o final da prova. É agora 34º, a 29m44s do camisola amarela Raul Alarcón (W52-FC Porto).

Hoje, o pelotão ligou Lousada ao Santuário de Nª Sra. da Assunção, em Santo Tirso, com 161,9 quilómetros. O ciclista alicantino tem 24 segundos de avanço sobre Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), enquanto García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé) ascendeu a terceiro, a 30 segundos do líder, e Gustavo Veloso (W52-FC Porto), vencedor da Volta em 2014 e 2015, subiu ao quarto posto, a 33 segundos do colega de equipa.