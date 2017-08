12-08-2017 16:35

Hawk Festival termina hoje em Pinhel

A primeira edição do Hawk Festival termina hoje no Centro Logístico de Pinhel.

O último dia do evento organizado pela Associação Juvenil Falcões da Europa – EuroHawk está a cargo dos 2Roll, Killimanjaro, Kappa Jota, Energy System e Alienn. Já pelo palco montado no Parque Municipal da Trincheira vão passar Carmoo, Hazy & Savage, DJ Rosa Negra, Los Pequeños e The Lost Vibes.