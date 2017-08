12-08-2017 12:28

Torneio de futebol de rua em Eirado (Aguiar da Beira)

Está a decorrer na localidade de Eirado (Aguiar da Beira) um torneio de futebol de rua que se disputa na calçada, no largo da aldeia.

São jogos de curta duração que se realizam ao final da tarde num recinto vedado com fardos de palha, sendo que a competição divide-se em duas categorias (menores e maiores de 16). As equipas são formadas por três jogadores (mais um suplente), que podem ser masculinas, femininas e/ou mistas.

A competição decorre até dia 5 e foi criada pela comissão de festas da aldeia para «recuperar o espírito das “velhas” peladas, em que a baliza era uma porta qualquer da rua principal da aldeia e o jogo acabava quando estivessem todos cansados»,referem os impulsionadores Altino e Ricardo Pinto.