11-08-2017 18:33

Fim-de-semana ao ritmo da Feira Medieval em Belmonte

A lenda volta a renascer em Belmonte que, entre hoje e segunda-feira, recua até à Idade Média para abraçar a 14ª edição da feira medieval.

O evento Belmonte Medieval recupera este ano a história dos Cabrais, com a recriação da história de Maria Gil Cabral, filha ilegítima de D. Gil Cabral, bispo da Guarda, e da nomeação de antecessora do seu sobrinho, Luís Álvares Cabral (bisavô de Pedro Álvares Cabral) como morgado e administrador de Belmonte.

Pressupõe-se que tenha sido Maria Gil Cabral a dar início à linhagem dos Cabrais. O cortejo de abertura teve início pelas 18 horas e cada dia terá um tema diferente. O primeiro será “O Testamento” que D. Gil Cabral deixou à sua filha ilegítima. No mesmo dia será realizada pela primeira vez uma ceia medieval, seguindo-se o “Ritual do Sacrifício”.

Já o segundo dia, sábado, será dedicado aos “Desígnios” e a organização destaca a oficina de cozinha medieval e um espetáculo equestre, ficando o assalto ao castelo para o terceiro dia (domingo), que tem o tema “A Demanda”.

A Feira Medieval despede-se com o tema “A Matriarca” no dia 14, com um espetáculo multimédia sobre a herança de Maria Gil Cabral. Quanto a novidades, o horário foi prolongado até às 2 horas da madrugada e está confirmada a participação de 18 grupos de animação de rua, mais dois que no ano passado.

Embora não haja uma contabilização exata do número de visitantes, a organização estima que tenham passado por Belmonte cerca de 40 mil pessoas na última edição da feira medieval.