11-08-2017 17:51

Evento “Figueira Com Vida” anima vila no fim-de-semana

A Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo organiza, entre hoje e terça-feira, mais uma edição do evento “Figueira Com Vida”, que inclui espetáculos musicais com Marco Paulo, Cuca Roseta e David Carreira.

As atividades e concertos terão lugar no Largo Serpa Pinto, onde também haverá uma feira que dá destaque a produtos locais, como o vinho, os doces, o pão, a amêndoa, o azeite, o mel, os enchidos, os queijos e os licores.