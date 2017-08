11-08-2017 16:32

Incendiário detido em Manteigas pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem de 41 anos suspeito da autoria de um crime de incêndio florestal em Manteigas.

De acordo com o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, o fogo deflagrou ontem, quinta-feira, cerca das 14h45 naquela vila serrana, «recaindo sobre o detido a suspeita de ter ateado um incêndio em pasto, com recurso a um isqueiro que lhe foi apreendido».

A PJ acrescenta que, «graças ao célere e eficaz combate levado a cabo por populares e pelos bombeiros locais», as chamas consumiram uma pequena área de terreno com pasto, mato e árvores. No entanto, o sinistro colocou «em perigo habitações, instalações industriais, um depósito de combustível e uma vasta área de floresta integrante do Parque Natural da Serra da Estrela».

A detenção contou com a colaboração da GNR e o homem, pintor da construção civil, tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime e vai ser presente a tribunal. Este ano a PJ já identificou e deteve 54 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.