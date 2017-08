11-08-2017 15:27

Câmara de Manteigas renova incentivo à produção de feijoca

É raro o restaurante manteiguense que dispense ter na sua carta o prato tradicional de «Feijocas à Manteigas». Sendo este um prato característico do concelho de Manteigas, a autarquia procedeu a uma reavaliação do Regulamento Municipal de Incentivo à Produção da Feijoca, aprovada em Assembleia Municipal. Com o objectivo de o tornar mais atrativo e estimulante, na perspetiva do produtor, o executivo decidiu suspender o fornecimento por parte da autarquia, incrementando, no entanto, o incentivo financeiro para comparticipação dos custos relativos ao cultivo da feijoca, passando de 0,30 euros para 0,80 euros por metro quadrado, para candidaturas com área afeta ao cultivo de feijoca entre 50 e 500 metros quadrados, e de 0,20 euros para 0,40 euros por cada metro quadrado, entre 501 e 1500 metros quadrados. Entre as alterações está também o prazo de candidaturas que passam a ter de ser apresentadas em março, em vez de fevereiro, A decisão sobre a atribuição do incentivo por parte da Câmara Municipal será realizada até ao dia 15 de abril de cada ano, quando anteriormente era até ao dia 15 de março.