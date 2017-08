11-08-2017 11:20

Jovens e natureza são tema de festival em Manteigas

O fim-de-semana é dedicado à juventude e à natureza em Manteigas. Entre sábado e segunda-feira, o Parque da Várzea vai acolher várias iniciativas dirigidas aos mais jovens, como música, desporto, descoberta e diversão.

Na edição este ano do Festival da Juventude e da Natureza, organizado pela autarquia, os participantes poderão experimentar e iniciar-se no trail, no BTT, no geocaching escalada, na orientação e na biodiversidade, atividades a realizar no Parque Natural da Serra da Estrela. Estão ainda programadas sessões de cinema e teatro ao ar livre – o Teatro das Beiras apresenta “A Ilha dos Escravos” no sábado –, bem como uma “glow party” ´nessa noite. Em cartaz estão os concertos de The Sweet Childreen (sábado), Nélson Freitas (domingo) e Rocknrolla – Tributo à história do rock (segunda-feira). Nessas noites vão atuar ainda o DJ Trindade (sábado), Luis Serra & DJ Perdiz (domingo) e DJ Braun (segunda-feira). Segundo a organização, o objetivo é «promover e mobilizar dois valores fundamentais: a Natureza e os jovens», sendo esperadas mais de 2.500 pessoas.