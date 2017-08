10-08-2017 18:41

744ª edição da Feira de São Bartolomeu começa amanhã em Trancoso

Começa amanhã, em Trancoso, mais uma Feira de São Bartolomeu.

A mais antiga feira franca do país, que já conta 744 edições, será inaugurada às 10h30 pelo secretário de Estado da Agricultura. O certame conta com a participação de 180 expositores de atividades económicas, serviços, artesanato, gastronomia e diversão. Em termos musicais, a primeira noite estará a cargo da fadista Ana Moura (amanhã).

Para sábado está reservado um concerto dos Xutos & Pontapés. No domingo, durante a manhã, haverá uma prova hípica de obstáculos com cerca de 60 cavaleiros inscritos, que decorrerá no espaço do mercado do gado. Ainda nesse dia, mas à tarde, o recinto da feira recebe a TVI com o programa “Somos Portugal” e à noite os visitantes poderão assistir aos espetáculos de Tributo a Jorge Palma e Prós & Contras.

Ana Malhoa (dia 14), Chave d’Ouro (dia 15), Anselmo Ralph (dia 16), Salvador (dia 17), Mickael Carreira (dia 18) e D.A.M.A (dia 19) também são cabeça-de-cartaz desta feira e prometem dar música a quem passar por Trancoso por estes dias. O evento encerra a 20 de agosto com o habitual Festival de Folclore, que contará com a atuação de seis grupos.