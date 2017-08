10-08-2017 13:02

Andebol nacional marca encontro em Figueira, Pinhel e Mêda

O Sporting e o ABC (Braga) vão disputar a Supertaça de Andebol no pavilhão municipal da Mêda, a 27 de agosto.

O jogo está marcado para as 16h30 e será o culminar de um fim-de-semana inteiramente dedicado à elite do andebol nacional na região.

Na véspera (16 horas), Figueira de Castelo Rodrigo receberá a Supertaça feminina, entre as equipas seniores do Colégio de Gaia e do Madeira Andebol SAD.

Já Pinhel será o palco, pelas 21 horas, da VIIª Gala da Federação de Andebol de Portugal, durante a qual serão premiados os melhores atletas, treinadores e árbitros da época 2016/2017.