09-08-2017 16:42

Fornos e Sabugal já conhecem adversários na Taça de Portugal

A Sanjoanense e o Vildemoinhos são os adversários do Sp. Sabugal e da AD Fornos de Algodres, respetivamente, na primeira eliminatória da Taça de Portugal agendada para 3 de setembro.

As duas equipas do distrito da Guarda vão jogar fora e estão integradas na série D. O sorteio decorreu esta quarta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras. A prova rainha do futebol português vai arrancar com 120 clubes envolvidos: 70 do Campeonato de Portugal e 41 dos distritais.

As equipas da IIª Liga vão entrar em competição na segunda ronda e as da Iª Liga na terceira.