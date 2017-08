09-08-2017 12:47

PJ deteve suspeito de tentativa de homicídio em Seia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje, no concelho de Seia, um homem de 66 anos pela presumível autoria de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, de um crime de detenção de arma proibida e de crime cometido com arma.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, o suspeito foi localizado com a colaboração da GNR de Seia. «Os factos ocorreram ao início da madrugada do dia de ontem, na área do concelho de Seia, quando as autoridades foram chamadas ao local, em virtude de um homem de 51 anos ter sido atingido a tiro», refere a PJ em comunicado.

Diligências desenvolvidas de imediato permitiram localizar o suspeito, «que tinha na sua posse a presumível arma do crime (carabina .22, equipada com silenciador) e várias dezenas de munições para a arma, em situação ilegal». Os inspetores recolheram ainda «fortes indícios» de que o indivíduo terá sido o autor da tentativa de crime de homicídio.

O detido, reformado, vai ser presente a tribunal para a aplicação de medidas de coação consideradas adequadas.