09-08-2017 12:29

Cinco instituições da Guarda apoiadas com 2 mil refeições

Cinco instituições da Guarda são, diariamente, apoiadas pela Missão Continente com doações dos excedentes das lojas Continente locais, que representam um valor acumulado equivalente a 1.980 refeições por ano. Entre as instituições beneficiadas está a Aldeias de Crianças S.O.S. da Guarda, a Casa de Trabalho de Jesus - Maria e José - Instituto S. Miguel, a Refood Guarda e a Fundação Aurora Ressurreição Coelho Borges e ainda a Casota - Associação Guardense de Proteção de Animais. Em 2016, os produtos doados pela Missão Continente representaram um valor de 6 milhões de euros, equivalentes a 1,6 milhões de refeições. Este ano, o número de instituições apoiadas pela Missão Continente é de cerca de 800. A iniciativa, além de apoiar causas sociais, pretende também combater o desperdício alimentar. Para receberem apoio, as instituições devem candidatar-se, exclusivamente, no site - https://missao.continente.pt/ - preenchendo os principais dados da entidade, a área de atuação e ainda os beneficiários do projeto, um pedido que será, oportunamente, avaliado pela Missão Continente.