09-08-2017 12:07

Rastreio de cancro da mama até setembro em Fornos de Algodres

O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro está em Fornos de Algodres a realizar um rastreio de cancro da mama no qual devem participar todas as mulheres do concelho com idade compreendida entre os 45 e 69 anos.

A iniciativa começou na segunda-feira e decorre até ao início de setembro, encontrando-se a Unidade Móvel de Mamografia Digital estacionada junto ao Centro de Saúde local.

O serviço funciona de segunda a quinta-feira (das 9 às 18h30) e à sexta-feira (9-12h30 e 13h30-16h30). Segundo o Núcleo, as mulheres com inscrição atualizada no Centro de Saúde recebem uma carta-convite com a indicação da data e hora de realização do exame, mas a Liga apela à participação no rastreio.

Para marcações ou informações adicionais deve contactar-se o Centro de Coordenação do Rastreio pelo o telefone 239 487 495/6 ou do email rcmama.nrc@ligacontracancro.pt.