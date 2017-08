09-08-2017 10:45

Museu de Vilar Maior reabre ao público no Verão

O museu de Vilar Maior reabre ao público no Verão no âmbito de um protocolo celebrado entre o município do Sabugal e a União de Freguesias de Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos.

O equipamento está de portas abertas de terça a domingo, das 10 às 13 horas e das 15 às 18 horas. O espaço acolhe o espólio recolhido ao longo dos anos pela professora Maria Delfina Marques, tendo sido inaugurado a 22 de agosto de 1998, sob a tutela da Associação Cultural, Desportiva e Social local.

O museu sofreu posteriormente obras de reabilitação e de reformulação do percurso expositivo, tendo reaberto em agosto do ano passado. A exposição permanente conta a história do edifício através de algumas peças pertencentes ao conjunto, mas também as vivências, usos, costumes e o passado de Vilar Maior.