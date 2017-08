08-08-2017 18:57

Monumento ao bombeiro vence Orçamento Participativo de Fornos de Algodres

Monumento ao bombeiro, parque infantil da Mata e substituição da cobertura do Salão da Casa do Povo - Fuinhas foram, por esta ordem, os três projetos vencedores do Orçamento Participativo em Fornos de Algodres. Este foi um processo que gerou mais de 30 propostas para todo o concelho, as quais deram origem aos 14 projetos que passaram à fase de votação em Assembleias Participativas. Participaram mais de 500 pessoas no processo de votação, tendo sido contabilizados 1.716 votos.