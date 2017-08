08-08-2017 18:14

David Rodrigues foi 29º na Senhora da Graça

David Rodrigues (RP-Boavista) foi hoje 29º na Senhora da Graça, onde terminou a quarta etapa da Volta a Portugal.

Na subida final, o guardense foi o grande apoio do líder da equipa nortenha, Rui Sousa. Com este resultado, David Rodrigues ascendeu ao 38º lugar da geral, a 1m26s do camisola amarela Raúl Alarcón (W52-FC Porto). O espanhol foi o grande vencedor da quarta etapa, que ligou Macedo de Cavaleiros ao alto da Senhora da Graça no final de 152,7 quilómetros, em Mondim de Basto, e reforçou a liderança da prova.