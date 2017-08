08-08-2017 17:00

Paulo Tiago e Helena Saraiva venceram Open deTénis de Pinhel

Paulo Tiago e Helena Saraiva (na foto) foram os vencedores do Open de Ténis Cidade de Pinhel, que terminou na sexta-feira.

A competição juntou 21 tenistas (16 masculinos e cinco femininos), que jogaram as diferentes eliminatórias no Polidesportivo Municipal. Nos homens, a final opôs Paulo Tiago a Vítor Susana, com a vitória a sorrir ao primeiro pelos parciais de 6-4 e 7-5. Já na final feminina, Helena Saraiva derrotou Rosalie Saraiva por 6-3 e 6-4. Este open é o mais antigo realizado no distrito da Guarda e um dos poucos com dois quadros competitivos para homens e mulheres.