08-08-2017 15:47

Termina hoje a 1ª fase de candidaturas ao ensino superior

A primeira fase de candidaturas ao ensino superior termina hoje. Nesta primeira fase estão disponíveis mais de 50 mil vagas, mais 150 do que em 2016. As candidaturas de acesso ao ensino superior para as universidades e politécnicos só podem ser feitas online, no portal da Direção-Geral do Ensino Superior. Os resultados desta primeira fase serão divulgados a 11 de setembro, seguindo-se as 2ª e 3ª fases de candidaturas.