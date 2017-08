06-08-2017 15:52

Derrota marca arranque de época do Sporting da Covilhã

A jornada inaugural da 2.ª Liga não correu bem para os leões da serra. O Sporting da Covilhã foi derrotado, em casa, por 2-1 pelo Sporting B, que chegou à vitória já nos descontos.

Foram os serranos os primeiros a chegar à vantagem, aos 61 minutos por Bilel. A resposta do Sporting B aconteceu aos 87 minutos por Pedro Delgado. Quase no fim da partida, aos 90+1, dá-se a reviravolta no resultado com golo de Miguel Luís.