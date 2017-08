05-08-2017 19:12

Sporting da Covilhã joga amanhã primeira jornada

A época 2017-18 da IIª Liga começa amanhã com um duelo de leões na Covilhã.

O Sp. Covilhã, treinado por Filipe Gouveia, dá o pontapé de saída na nova temporada às 11h15, no complexo desportivo, frente ao Sporting B. Já na segunda jornada, os “leões da Serra” viajam até aos Açores para defrontar o Santa Clara. O jogo está agendado para dia 13. O Covilhã foi recentemente eliminado pelo União da Madeira da Taça da Liga na primeira fase da prova, no desempate por grandes penalidades após uma igualdade a uma bola no final do tempo regulamentar.