05-08-2017 15:50

Paul acolhe Festival do Adufe

O primeiro Festival do Adufe acontece hoje, no Paul (Covilhã), numa organização do Grupo de Danças e Cantares local, que está a comemorar 25 anos.

Participam o Grupo de Danças e Cantares da Beira Baixa (Castelo Branco), o Rancho Folclórico Luz dos Candeeiros (Porto de Mós), as Adufeiras de Idanha-A-Nova, as Adufeiras de Proença-A-Velha “Modas e Adufes”, o projeto Sebastião Antunes e Adufe em Lisboa e as adufeiras do Grupo Danças e Cantares do Paul. O festival realiza-se a partir das 21 horas no Largo do Mercado, após um jantar convívio e o desfile dos grupos participantes pelas ruas centrais da vila. O adufe foi introduzido pelos árabes na Península Ibérica entre os séculos VIII e XII. Em Portugal, as grandes reminiscências deste instrumento estão no distrito de Castelo Branco, sobretudo no concelho de Idanha-a-Nova, onde é utilizado no acompanhamento dos mais famosos cantares da liturgia popular beiroa.