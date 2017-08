04-08-2017 18:29

Festival da Praça das Origens até domingo

Entre hoje e domingo, Gouveia volta a viajar até ao século XIX graças ao Festival da Praça das Origens, organizado pela Escola Velha, Teatro de Gouveia, que está a comemorar 20 anos de existência.

O evento aposta em diferentes atividades culturais, do fado de Emanuel Moura, ao grupo de música popular Cantigas na Eira, sem esquecer o regresso das “Danças de Salão”. A fechar o festival há um concerto de Pedro Barroso no domingo. Tal como nas edições anteriores não faltarão a Taberna da Aldeia, com os seus tradicionais sabores e gastronomia, o artesanato e os produtos locais. Tudo vai acontecer nos claustros da Câmara Municipal, que em tempos idos acolheu um colégio de jesuítas.