04-08-2017 17:34

Três fogos ativos no distrito da Guarda

Há três fogos ativos no distrito da Guarda que estão a ser combatidos por 94 homens, 23 veículos e um meio aéreo.

A ocorrência que está a mobilizar mais meios fica às portas da Guarda, mais concretamente na localidade de Chãos (Maçaínhas), onde 37 operacionais, apoiado por nove viaturas, estão a combater as chamas numa zona de mato desde as 15h57. Quase hora e meia depois a situação é dada como dominada no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O mesmo acontece com o fogo que deflagrou numa área de mato na freguesia de Malcata (Sabugal) pelas 16h42. No terreno estão 30 homens e nove veículos. Mais a norte, as chamas estão a consumir mato em Santa Comba (Vila Nova de Foz Côa) desde as 17 horas e estão a ser combatidas por 27 operacionais, cinco veículos e um meio aéreo.