04-08-2017 16:57

Mulher detida em São Romão por roubos

A GNR deteve, em São Romão (Seia), uma mulher de 44 anos por roubos.

De acordo com informação do Comando Territorial da Guarda, a suspeita foi detida no dia 2 de agosto por elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Gouveia.

Presente a tribunal, a mulher ficou sujeita a apresentações bi-semanais no posto policial da área de residência e à obrigação de realizar um programa de desintoxicação.