04-08-2017 15:42

Vários pontos do concelho da Guarda sem água esta tarde

O abastecimento de água está hoje interrompido em vários pontos do concelho da Guarda.

Na acidade, não há água na Avenida do Rio Diz, entre a Aldeia SOS e a rotunda do Bairro de S. Domingos, até às 16 horas devido a trabalhos de manutenção na rede pública, segundo os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).

Já uma rotura na conduta adutora do Vale do Mondego, da Empresa Aguas do Vale do Tejo, deixou sem água até às 19 horas a localidade de Amoreiras do Mondego, zona do Reformatório, Quintas de Cavadoude e Ramalhosa.