03-08-2017 18:30

Côa Summer Fest começa hoje em Foz Côa

A Associação Juvenil Gustavo Filipe, em parceria com o município de Vila Nova de Foz Côa e a Federação das Associações Juvenis do Distrito da Guarda, organiza, entre hoje e sábado, o Côa Summer Fest - Festival da Juventude de Foz Côa.

O lema desta edição, a sétima, é “o verão não é só praia” e a programação vai além da música, com a “glow night run” e o “big slide splash”, duas atividades programadas para hoje, ou o “Somersby sunset party” (sábado).

Pelo palco montado junto às piscinas municipais vão passar The Fucking Bastards, Os Nova, Piruka e Tiger Lewis (amanhã) e Valas, Los Bandidos, Jey V e DJ Ride no sábado. Os concertos são gratuitos, tal como o campismo, havendo ainda a possibilidade de ficar na Pousada da Juventude a preços especiais.

Já a participação nas restantes atividades tem um preço simbólico. No ano passado passaram pelo Côa Summer Fest cerca de 3.500 festivaleiros, de acordo com a organização, que conta com o apoio da autarquia local e do Instituto Português do Desporto e Juventude.